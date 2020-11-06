Вашингтон, , 08:41 — REGNUM В Соединённых Штатах в день выборов президента 3 ноября почтой не были доставлены более 150 тыс. бюллетеней, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные службы.

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По данным издания, около 12 тыс. бюллетеней относятся к пяти штатам, где победитель выборов ещё не определён.

При этом число не доставленных вовремя бюллетеней будет расти после поступления новых данных, пишет The Washington Post.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 ноября президент США Дональд Трамп потребовал остановить подсчёт голосов, поскольку усомнился в его честности. В его избирательном штабе, в свою очередь, сообщали о массовых нарушениях и фальсификациях в штатах, где победителем был объявлен кандидат от Демпартии Джозеф Байден.

Трамп заявил, что республиканцы будут оспаривать результаты во всех штатах, где было объявлено о победе кандидата от демократов Джо Байдена.

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