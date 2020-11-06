Киев, 6 ноября 2020, 08:43 — REGNUM Донбасс воспринимает опухолью часть украинского общества. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 5 ноября в эфире телеканала «Украина 24».
По словам Резникова, сравнив регион с опухолью, он имел в виду экономическую и информационную ситуацию, в которой живут люди.
Чиновник также отметил, что подобным образом регион воспринимает часть украинского общества.
Напомним, ранее украинский чиновник заявил, что Донбасс является для Украины «опухолью», которую нужно либо лечить, либо удалять.
Читайте ранее в этом сюжете: Представитель Украины в ТКГ сравнил Донбасс с опухолью