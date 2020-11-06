Киев, , 08:43 — REGNUM Донбасс воспринимает опухолью часть украинского общества. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 5 ноября в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Резникова, сравнив регион с опухолью, он имел в виду экономическую и информационную ситуацию, в которой живут люди.

«Это плохие слова, но я не имею в виду граждан Украины, жителей украинской территории Донбасса, я имею в виду, что нужно говорить правду», — добавил он.

Чиновник также отметил, что подобным образом регион воспринимает часть украинского общества.

«Нельзя лечить от насморка, если мы знаем, что это более сложная ситуация. Я никого не хотел обидеть, но мы должны быть готовы, что так воспринимает часть общества», — подытожил Резников.

Напомним, ранее украинский чиновник заявил, что Донбасс является для Украины «опухолью», которую нужно либо лечить, либо удалять.

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