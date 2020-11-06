Джакарта, , 08:36 — REGNUM За последние пять лет в Юго-Восточной Азии появился «шёлковый путь» для контрабанды и незаконного оборота наркотиков, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что количество синтетических наркотиков, конфискованных властями в Юго-Восточной Азии, с 2015 года увеличилось в семь раз. Наркобизнес снова процветает, потому что ему удалось заработать сотни миллионов долларов США на фоне растущего экономического неравенства.

По данным источника, большинство наркотических средств вращается в районе золотого треугольника между Мьянмой, Лаосом и Таиландом. Власти стран предприняли меры для борьбы с наркотрафиком.

Власти Таиланда заявляют, что количество наркотиков из Лаоса, конфискованных на северо-востоке Таиланда, увеличилось на 200%. Аналогичные данные опубликовало и правительство Вьетнама.

Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии считаются необходимыми укреплять партнерство с Лаосом в искоренении организованной преступности и создании региональной стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой подтвердил, что в ближайшее время будет реализована специальная политика в отношении туристических поездок.

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