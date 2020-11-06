Гаррисберг, США, , 08:24 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп опережает кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена в штате Пенсильвания, передает телеканал CNN.

Отрыв Трампа от своего соперника минимальный — 0,3%. Данные приводятся по итогам обработки 95% бюллетеней. Глава Белого дома набирает пока 49,5% голосов, а Байден — 49,2%.

Ранее заместитель губернатора Пенсильвании Кэти Буквар заявила, что подавляющее большинство голосов будет подсчитано 6 ноября. Штат может отдать победителю 20 голосов выборщиков.

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