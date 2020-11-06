Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу во «многих критически важных штатах», в том числе во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, и с «исторически рекордными цифрами». Об этом кандидат в главы государства от республиканской партии заявил на пресс-конференции в Белом доме, трансляцию которой на YouTube вёл Белый дом.

«Если считать только законные голоса, я легко выиграл», — подчеркнул американский лидер.

При этом глава Белого дома в очередной раз указал на «коррупцию и мошенничество» при подсчёте голосов на состоявшихся выборах главы государства, а также многочисленных нарушениях и фальсификациях по всей стране.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

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Так, Трамп считает, что демократы пытаются украсть его победу. По его словам, представителям республиканцев запретили доступ к наблюдению за процедурой во многих спорных штатах, где под конец голосования количество отданных за бывшего вице-президента США Джозефа Байдена голосов резко выросло. Американский лидер уверен, что всё дело в «нелегальных» голосах.

Кроме того, подчеркнул Трамп, имели место вмешательства в избирательный процесс со стороны крупных СМИ и технологических компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов продолжается до сих пор. По последним данным, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден набрал 253 голоса выборщиков из 270 необходимых, а кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу не хватает до этого количества ещё 56 голосов выборщиков.

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