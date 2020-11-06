Тбилиси, , 08:26 — REGNUM В Грузии члены оппозиционных партий и их сторонники провели в ночь с 5 на 6 ноября серию акций протеста, обвиняя власти в «фальсификации» итогов голосования на парламентских выборах. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По данным агентства «ИнтерпрессНьюс», в Тбилиси протестующие собрались в районах Ваки и Исани возле зданий окружных комиссией, где рассматривали жалобы на возможные нарушения во время голосования. Они требовали назначить новые выборы.

К Исанской окружной комиссии участники акции принесли клетку для птиц и поместили туда список с именами членов комиссии, заявив, что все они должны сидеть в тюрьме за «фальсификации» на выборах. У Вакийской окружной комиссии задержали четверых человек за неподчинение и сопротивление полиции.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», протестующие собрались возле здания Центризбиркома. Они принесли плакаты: «Олигарх украл выборы!», «Результаты сфальсифицированы! Пересчитайте!», «Центральная подделывательная комиссия».

Журналисты «Общественного телевидения» сообщили о протестной акции в Кутаиси возле здания окружной комиссии № 59. Её участники пытались прорваться через кордон полиции на заседание, где рассматривали жалобы о возможных нарушениях на выборах. О задержанных в Кутаиси не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу правящей партии «Грузинская мечта». Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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