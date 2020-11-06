Сеул, , 08:21 — REGNUM Сеул продолжит работать над заключением мирного договора с КНДР, денуклеаризацией и установлением мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на видеообращение главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина к участникам международного форума мира Jeju Peace Forum.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что мир на Корейском полуострове необходим для процветания всей Северо-Восточной Азии.

«Пережив вместе эпидемии и стихийные бедствия, Сеул и Пхеньян неоднократно подтверждали, что они представляют собой единое сообщество», — сказал президент Южной Кореи.

Коснувшись темы борьбы с изменением климата Мун Чжэ Ин напомнил, что Южная Корея приложит усилия, чтобы к 2050 году достигнуть углеродной нейтральности.