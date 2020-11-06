Москва, , 07:55 — REGNUM Общество США разделилось на две противоборствующие части с момента вступления Дональда Трампа на пост главы государства в 2016 году, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. Об этом сообщается на его сайте.

По его мнению, такого серьезного раскола в стране не наблюдалось более 160 лет — после гражданской войны между Севером и Югом.

Владимир Познер «Может быть впервые более чем за 160 лет мы такое видим».

Телеведущий напомнил, что после этого вооруженного конфликта в Конституцию США был включен запрет на разделение государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что раскол в политических элитах и обществе США сохранится проведения выборов американского президента.