Ла-Пас, , 07:47 — REGNUM Неизвестные устроили взрыв в здании, где находился президент Боливии Луис Арсе, сообщает пресс-служба партии «Движение к социализму», от которой он участвовал в выборах.

«Вечером в этот четверг несколько человек совершили покушение на избранного президента Луиса Арсе, взорвав динамитную шашку в штабе этой партии», — говорится в сообщении.

Официальный представитель партии Себастьян Мичел подчеркнул, что в результате взрыва пострадавших не было. Полиция уже осмотрела место происшествия, началось расследование. В партии также обвинили временное правительство, которое не смогло обеспечить безопасность избранного главы государства. В частности, глава МВД Боливии Артуро Мурильо никак не прокомментировал произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM28 октября стало известно, что экс-президент Боливии Эво Моралес собирается вернуться на родину 9 ноября после вступления в должность избранного президента Луиса Арсе. Ожидается, что Моралес 11 ноября приедет в Кочабамбу.

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