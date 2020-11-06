Киев, , 07:37 — REGNUM Досрочные выборы являются единственным способом спасти Украину от краха, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, речь идет как о выборах парламента, так и президента страны.

Вадим Рабинович «Думаю, что Украину сегодня спасут только досрочные парламентские выборы. А, если быть честным до конца, то и досрочные президентские. Более того, я считаю, что мы должны проголосовать за изменения в Конституцию Украины, перейти к парламентской форме правления, упразднив президентскую вертикаль власти».

Помимо этого, депутат осудил украинское руководство за создание конституционного кризиса. Парламентарий полагает, что Киев пошел на такой шаг намерено, с целью отвлечения внимания от итогов местных выборов.

Парламентарий также выразил возмущение из-за голосования в Верховной раде по законопроекту о замене отчества. Рабинович считает, что недопустимо рассматривать подобные инициативы, когда Украине угрожает распространение COVID-19 и экономический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна может потерять около $5 млрд финансовой помощи из-за действий Конституционного cуда по вопросу антикоррупционной реформы.

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