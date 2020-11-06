Москва, , 06:29 — REGNUM Усиление «холодной войны» может начаться в отношениях России и США в случае избрания на президентский пост кандидата от демократов Джо Байдена, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в интервью газете «Вечерняя Москва»

«Мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны», — сказал сенатор.

Пушков напомнил, что претендент от демократов входит в группу тех политиков, которые считают РФ главным врагом США и добиваются ужесточения антироссийских санкций.

«Он был важной частью администрации Барака Обамы, который начал политику санкций против России, политику изоляции и сдерживания, чтобы «отомстить» вообще за все: за Сирию, за Грузию, за Украину. Байден был частью всей этой линии на удушение России, так что рефлексы администрации Обамы он вернет в Белый дом», — отметил глава комиссии.

Вместе с тем российский сенатор полагает, что Байден может согласиться продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, но для этого он выдвинет ряд условий.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что Джо Байден, скорее всего, не сможет исполнять свои функции президента в полной мере, если станет главой государства.

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