Москва, , 05:32 — REGNUM Американские демократы в случае победы готовят серьезную перестройку всей политической системы США, направленную на сворачивание демократии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«В тот момент, когда Байден победит, они же знают, что будет откатная волна, а им не нужны эти ритмы. Они же знают, что рано или поздно они в этих волнах проиграют. Поэтому им надо прервать нормальные циклы американской истории, надо прервать политические ритмы, надо прервать всё. Они не могут это продолжить», — заявил Куригнян.

И обусловлено это тем, что даже придя на четыре года вместе с Байденом к власти, демократы и стоящие за ними силы должны будут иметь дело с реакцией со стороны проснувшегося белого республиканского трамповского электората, «одноэтажной Америки». И эта реакция может привести кого еще похлеще, чем сам Трамп.

«То же самое происходило с демократами, которые пришли в 1991 году. Они же понимали, что они придут рулить, начнутся гайдаровские реформы, тут их возненавидят. Чтобы отката назад не произошло, они начали расстреливать. Для начала свой парламент. То же самое сейчас чувствует запах крови весь этот байденизм, демократизм и кто угодно, они не усидят в седле, если будет продолжаться американская демократия в самом ущербном ее виде», — продолжил эксперт.

Он также добавил, что как только к власти в США придут демократы, начнется серьезное переустройство всей системы, направленное на то, чтобы никаких Трампов больше не было, и чтобы отрезать большой американский народ от политических лидеров, выражающих их интересы.