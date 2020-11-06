Москва, 6 ноября 2020, 05:32 — REGNUM Американские демократы в случае победы готовят серьезную перестройку всей политической системы США, направленную на сворачивание демократии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
И обусловлено это тем, что даже придя на четыре года вместе с Байденом к власти, демократы и стоящие за ними силы должны будут иметь дело с реакцией со стороны проснувшегося белого республиканского трамповского электората, «одноэтажной Америки». И эта реакция может привести кого еще похлеще, чем сам Трамп.
Он также добавил, что как только к власти в США придут демократы, начнется серьезное переустройство всей системы, направленное на то, чтобы никаких Трампов больше не было, и чтобы отрезать большой американский народ от политических лидеров, выражающих их интересы.