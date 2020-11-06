Москва, 6 ноября 2020, 04:45 — REGNUM За кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом стоит некая сила, которая и будет править, в случае его победы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян усомнился, что Байден является самостоятельной фигурой на нынешних выбора президента.
По его словам, для того, чтобы победить на дуэли, которой, по сути, являются выборы президента, нужно хотя бы встать с постели и подготовиться. Байден же, в отличие от Трампа не оставляет впечатления такого бойца.
Ранее политолог заявлял, что действующий президент США Дональд Трамп, несмотря на все препоны со стороны демократов, еще готов побороться за власть, и навряд ли куда-то далекой уйдет, даже в случае победы Байдена.
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