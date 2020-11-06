Москва, , 04:45 — REGNUM За кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом стоит некая сила, которая и будет править, в случае его победы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян усомнился, что Байден является самостоятельной фигурой на нынешних выбора президента.

«Теперь по поводу Байдена… Что такое сила, стоящая за ним — это вообще пока что трудно понять. Это никак не он сам. Это совсем другой конгломерат людей… Мы верим в его [Байдена] несокрушимое здоровье, но мне кажется, что через пару лет, вдруг окажется так, что не Байден правит там, если он победит», — заявил политолог.

По его словам, для того, чтобы победить на дуэли, которой, по сути, являются выборы президента, нужно хотя бы встать с постели и подготовиться. Байден же, в отличие от Трампа не оставляет впечатления такого бойца.

Ранее политолог заявлял, что действующий президент США Дональд Трамп, несмотря на все препоны со стороны демократов, еще готов побороться за власть, и навряд ли куда-то далекой уйдет, даже в случае победы Байдена.

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