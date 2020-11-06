Москва, , 04:35 — REGNUM Действующий президент США республиканец Дональд Трамп оказался очень оригинальным человеком, который пробудил одноэтажную Америку, и с ней теперь придется считаться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Он оказался абсолютно оригинальным человеком, доказавшим вообще, что вот в этой зализанной элитной всеобщей атмосфере гламура и постмодерна возможен еще живой человек с какой-то оригинальностью, с каким-то ненаплевательским отношением к своей нации, всему прочему, и нация на это откликнулась. Так что, по поводу того, что говорят, что его пора хоронить, у меня есть глубокие сомнение по этому поводу», — заявил Кургинян.

По его словам, он не верит, что Трамп легко сдастся, несмотря на все давление со стороны группы поддержки Байдена, а также не верит в то, что вкусившая от самой возможности победы белая одноэтажная Америка сдастся.

«Никакие «жизни черных», ничто это не изменит. Это уже проснулось, и оно на протяжение ближайших 10−15 лет будет серьезным фактором. Вопрос в том, кто будет говорить от имени этого фактора, кто следующий оригинальный человек? Это сам Трамп? Я не считаю, что он куда-то уйдет. Он не дурак уходить, у него очень живенькие глаза», — отметил эксперт.

Напомним, что в США уже четвертый день с 3 ноября проходят выборы президента страны, на которых до сих пор не может определиться победитель. В ряде штатов приостановлен подсчет голосов, сообщает также о массовых вбросах голосов за кандидата от демократов Джо Байдена.