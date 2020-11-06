Москва, 6 ноября 2020, 04:35 — REGNUM Действующий президент США республиканец Дональд Трамп оказался очень оригинальным человеком, который пробудил одноэтажную Америку, и с ней теперь придется считаться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, он не верит, что Трамп легко сдастся, несмотря на все давление со стороны группы поддержки Байдена, а также не верит в то, что вкусившая от самой возможности победы белая одноэтажная Америка сдастся.
Напомним, что в США уже четвертый день с 3 ноября проходят выборы президента страны, на которых до сих пор не может определиться победитель. В ряде штатов приостановлен подсчет голосов, сообщает также о массовых вбросах голосов за кандидата от демократов Джо Байдена.