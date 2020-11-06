Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Выборы в Соединенных Штатах должны быть честными и подсчет голосов должен проходить честно, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.

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«Это становится хуже и хуже с каждым днем. Каждый день мы слышим жуткие истории, совершенно жуткие истории. Мы не можем позволить этому произойти с США», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, также Трамп заявил о своей победе на президентских выборах «с исторически рекордными цифрами». Однако он подчеркнул, что победа его будет засчитана лишь при учете честных голосов. Таким образом американский лидер заявил, что в ходе голосования были фальсификации в пользу кандидата от демократов Джо Байдена.

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