Атланта, США, , 04:03 — REGNUM Свое отставание от президента США Дональда Трампа на президентских выборах в штате Джорджия сократил кандидат от Демпартии Джо Байден, передает телеканал Fox News.

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У обоих претендентов в настоящее время 49,4% голосов, но Трамп пока опережает Байдена на 3635 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор штата Пенсильвания Кэти Буквар заявила, что окружным избирательным комиссиям потребуется еще несколько часов для завершения подсчета бюллетеней.

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