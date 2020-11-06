Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором объявил себя победителем на выборах «с исторически рекордными цифрами». При этом он оговорился, что победа будет засчитана при учёте только «честных» голосов. Трансляцию его выступления ведет USA Today в YouTube.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

"Если вы подсчитаете только законные голоса, то я легко выигрываю, — сказал он. — Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас».

Трамп добавил также, что республиканцы сохранили по итогам выборов контроль над сенатом США несмотря на необходимость защитить вдвое больше мест.

Читайте также: Окружной суд в Джорджии отклонил иск штаба Трампа о нарушениях на участке

Добавим, подсчёт бюллетеней в США всё ещё продолжается. За высший руководящий пост борются республиканец Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: США ждут результата голосования в Пенсильвании – ключевом для Трампа штате

Читайте развитие сюжета: Байден почти догнал Трампа в штате Джорджия — Fox News