Канзас-Сити, США, , 03:31 — REGNUM В США федеральный окружной суд штата Канзас решил освободить из заключения гражданку России Богдану Осипову (Мобли), которая отбыла трёхлетнее заключение по обвинению в похищении своего ребёнка и вывозе его из США. Об этом сообщается на сайте суда.

«В соответствии с решением Апелляционного суда США десятого округа, освободить ожидающую повторного приговора подсудимую Мобли из заключения Федерального бюро тюрем и разрешить ей присутствовать на слушании по повторному приговору по видеоконференции», — говорится в постановлении окружного суда.

Напомним, что в августе этого года апелляционный суд США снял с Богданы обвинения в вымогательстве, которые составляли основную часть её срока наказания, и принял решение о необходимости пересмотреть приговор, оставив лишь обвинения в похищении ребенка одним из родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка России Богдана Осипова, обвиняемая властями США в похищении собственных детей, будет содержаться в тюрьме штата Канзас до оглашения повторного приговора.

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