Гаррисберг, США, , 03:13 — REGNUM Ещё несколько часов потребуется окружным избирательным комиссиям, чтобы посчитать бюллетени по штату Пенсильвания (США), сообщила 5 ноября вице-губернатор штата Кэти Буквар в эфире центральных телеканалов.

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«Подавляющее большинство голосов подсчитают к пятнице, — сказала она. — На самом деле мы уже подсчитали подавляющее большинство голосов. Но это гонка без явного лидера, и мы пока еще не знаем, кто победит».

Буквар добавила, что сейчас осталось «обработать несколько сотен тысяч бюллетеней».

Добавим, Пенсильвания может дать президенту США Дональду Трампу голоса 20 выборщиков, и, таким образом, он сможет претендовать на переизбрание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в день выборов президента, 4 ноября вечером, Трамп заявил о крупной победе в штате.

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