Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Заявление предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа о нарушениях при подсчете бюллетеней на избирательном участке в американском штате Джорджия отклонил суд округа Чатем, передает телекомпания CNN.

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Речь идет об обработке голосов в городе Саванна, где на одном из участков представитель республиканцев заметил, что уже подсчитанные бюллетени для досрочного голосования попали в стопку еще необработанных. По информации журналистов, количество таких бюллетеней составляет несколько десятков. Суд не увидел нарушения в ходе голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обработка бюллетеней в американском штате Невада продлится до 12 ноября.

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