Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Глава министерства обороны США Марк Эспер не собирается уходить в отставку, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на официальной странице в Twitter.

«Материал NBC неверен и вводит в заблуждение во многих отношениях. Для ясности: министр обороны Эспер не планирует уходить в отставку и ему не предлагали подать прошение об отставке», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники заявил, что глава Пентагона Марк Эспер подал прошение об отставке. Утверждалось, что якобы министр обороны США намерен уволиться, узнать о намерении американского лидера Дональда Трампа отправить его в отставку после выборов.

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