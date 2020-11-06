Москва, , 03:02 — REGNUM На прошедшей неделе 27 летательных аппаратов иностранных государств (23 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 30 октября опубликовала газета «Красная звезда».

Дежурные истребители из состава сил ПВО РФ один раз вылетали на перехват с целью недопущения нарушения Госграницы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 207 лётных смен на 58 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 800 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 1,5 тыс. практических мероприятий на 49 полигонах. Проведено около 100 занятий по вождению, из них 34% ночью. Десантниками было выполнено более 7,6 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа отремонтированы и поставлены в войска самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-СМ».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября американский самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E был замечен в Жёлтом море у берегов и над Корейским полуостровом.

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