Киев, , 02:55 — REGNUM Киевские власти не рассматривают сценарий, при котором потребуется воевать с Россией для обеспечения Крыма водой, заявил 5 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «1+1».

"Нет. Её (войны. — ред.) не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе, — отверг он слухи относительно возможного конфликта с Россией, — И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает».

Ермак также выразил уверенность в том, что однажды полуостров вернётся в состав Украины.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что местным властям не нужна украинская помощь для решения проблемы с пресной водой.

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