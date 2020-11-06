Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Заявление о своей отставке подготовил министр обороны США Марк Эспер, передает телекомпания NBC со ссылкой источники в оборонном ведомстве.

По их информации, такой шаг главы Пентагона связан с заявлениями американского президента Дональда Трампа о намерении уволить министра после всеобщих выборов. Заявление Эспера должно быть рассмотрено Трампом, который примет окончательное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября газета Politico распространила информацию о том, что Дональд Трамп планирует провести массовые кадровые перестановки в Белом доме в случае своей победы на президентских выборах.

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