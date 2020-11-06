Тегеран, , 09:43 — REGNUM 5 ноября исполняющий обязанности министра обороны Исламской Республики Иран (ИРИ) Касем Такизаде обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес, с министром внутренних дел Ирака Османом аль-Ганеми. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщают иракские СМИ, обе стороны подчеркнули необходимость укрепления двустороннего сотрудничества в интересах двух народов и правительств в таких областях, как безопасность и оборона.

Также оба представителя заявили о готовности совместно сотрудничать в борьбе с региональным и международным терроризмом во всех его формах и проявлениях, выразив надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей в данном и иных направлениях.

Иранский министр обороны прибыл в Багдад 3 ноября во главе высокопоставленной делегации с целью проведения встреч и переговоров с иракскими официальными лицами.