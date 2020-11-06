Сараево, , 02:35 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович встретится 6 ноября с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле по возвращении из Пакистана. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В интервью боснийскому телеканалу Джаферович указал, что на рабочей встрече в Стамбуле будут обсуждаться все вопросы и темы, которые поднимались и в Пакистане, а также те направления, которые являются специфическими для отношений между Боснией и Герцеговиной и Турцией.

«Мы будем обсуждать политические и экономические отношения, а также культурное сотрудничество», — пояснил Джаферович.

Он добавил, что, прежде всего, речь пойдёт о региональных темах, а также о проведении трехсторонней встречи между Боснией и Герцеговиной, Сербией и Турцией, которая должна была состоятся в Сараево, но была отложена в связи с пандемией коронавируса.

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