Тегеран, , 09:36 — REGNUM 5 ноября командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами провёл осмотр приграничных районов на северо-западе страны вблизи зоны карабахского конфликта. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В ходе инспекции он был проинформирован о текущей ситуации на иранских пограничных линиях вдоль Азербайджанской Республики и Армении. Салами отметил, что Иран никогда не потерпит никаких внешних угроз, которые могли бы представлять опасность для иранских граждан в приграничных районах.

Он также заявил, что укрепление безопасности и обороноспособности страны, а также сохранение военного присутствия в приграничных районах являются приоритетными задачами для Ирана.

Спор вокруг Нагорного Карабаха начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году. Армения и Азербайджан возобновили столкновения на границе между двумя странами в начале октября, обвиняя друг друга в применении насилия.