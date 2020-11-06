Тегеран, , 09:11 — REGNUM 5 ноября президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани торжественно запустил первую фазу крупнейшего проекта по опреснению воды и прокладке трубопровода через воды Персидского залива. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Проект был торжественно запущен в провинциях Бандар-Аббас и Керман. Сообщается, что стоимость данного проекта оценивается в миллионы долларов при наличии крупных инвестиций, вкладываемых в его реализацию.

Для осуществления проекта было нанято около 1200 технических специалистов. На первом этапе планируется ежедневно опреснять 200 тысяч литров воды в провинциях Керман и Хормозган для питьевых и промышленных целей.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян отметил, что правительство выделило часть бюджета на достижение цели опреснения 8,2 миллиарда литров воды в год, при этом на начальном этапе проекта минэнерго страны планирует опреснять 760 миллионов литров воды в год.