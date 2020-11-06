Тегеран, , 09:04 — REGNUM 5 ноября министерство юстиции США заблокировало 27 доменов иранских веб-сайтов с целью приостановки связи Ирана с внешним миром. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министерство юстиции США написало на своем официальном сайте, что эти доменные наименования были использованы для распространения влияния Ирана на мировые страны.

Согласно данному сообщению, Иран незаконно владеет доменами для реализации глобальной тайной кампании влияния, при этом сами веб-сайты находились в ведении иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

Напомним, что США в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Несмотря на противодействие международного сообщества, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН, американские власти вернули ряд санкций, снятых резолюцией 2231 СБ ООН.