Тегеран, , 08:42 — REGNUM 4 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна призывает правительство США вернуться к соблюдению международных договоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, президент отметил, что Иран принял принципиальное решение еще несколько недель назад, при этом исход американских выборов не имеет никакого значения для страны.

«Для нас личность и партия не играют никакой роли; скорее, имеет значение политика, которой будет придерживаться правительство [США] при том или ином президенте», — подчеркнул Рухани.

Он также заявил: «Если правительство США отменит свои санкции в отношении Ирана и начнёт уважать иранскую нацию, все будет по-другому; в противном случае человек или партия не имеют никакого значения».

Президент отметил, что Иран предпринял необходимые шаги для того, чтобы успешно справиться с существующей ситуацией, вызванной американскими санкциями и пандемией COVID-19.