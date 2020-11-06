Бишкек, , 02:15 — REGNUM Киргизско-турецкое горнорудное предприятие «Эти Бакыр Терексай», разрабатывающее месторождения золота и сурьмы «Тереккан», «Перевальное» и «Терек», выплатит Чаткальскому району $3,57 млн (280 млн рублей). Об этом заявил и. о. президента Киргизии Садыр Жапаров на встрече с жителями Джалал-Абадской области.

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По его словам, это совместное предприятие также отдаст госкомпании «Кыргыз Алтын» $20 млн (1 млрд 569 млн рублей) в качестве дивидендов.

«По оценкам компании «Эти Бакыр Терексай», при ее выходе на полную мощность в бюджет поступит $63 млн (около 4 млрд 943 млн рублей). Это очень большая сумма», — подчеркнул он и призвал местных жителей не препятствовать деятельности этого горнодобывающего предприятия.