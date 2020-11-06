Сараево, , 02:14 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович завершил 5 ноября двухдневный визит в Исламскую Республику Пакистан. После визита в интервью боснийскому телеканалу он заявил, что всё прошло успешно. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

По его словам, данный визит способствовал укреплению дружественных отношений между двумя странами и открыл перспективы для их улучшения.

«Пакистан — дружественная Боснии и Герцеговине страна. Пакистан поддерживал нас в трудные моменты. Пакистанские солдаты принимали участие в миротворческой миссии Организации Объединённых Наций на территории стран бывшей Югославии в подразделениях сил НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине. Они всегда сочувствовали нам в трагические минуты. Так могут вести себя только друзья», — подчеркнул Джаферович.