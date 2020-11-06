Карсон-Сити, США, , 01:39 — REGNUM Обработка бюллетеней для президентских выборов продлится в американском штате Невада до 12 ноября, заявил в ходе брифинга представитель избирательной комиссии региона по округу Кларк, передает телеканал Fox News.

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Речь идет о голосах, которые отданы гражданами по почте. Согласно законодательству штата такие сроки подсчета допустимы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после проверки 87% бюллетеней кандидат от демократов Джо Байден лидирует с 49,5% голосов против 48,5% у действующего главы государства Дональда Трампа.

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