Сараево, , 01:49 — REGNUM Доклад верховного международного представителя ООН в Боснии и Герцеговине Валентина Инцко осудили в «Хорватском демократическом сообществе» страны. Об этом 5 ноября сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Хорваты Боснии и Герцеговины отвергают ложные утверждения, содержащиеся в 58 докладе верховного представителя ООН Валентина Инцко по реализации Дейтонского мирного соглашения», — говорится в распространённом заявлении организации.

Поводом для такого комментария послужило выступление представителя ООН, в котором тот в очередной раз заявил, что напряжённость в Боснии и Герцеговине возрастает из-за «постоянных требований «Хорватского демократического сообщества» внести поправки в избирательное законодательство.

Дейтонское мирное соглашение — обязательства о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг.

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