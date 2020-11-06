Любляна, , 01:03 — REGNUM Столкновения с полицейскими устроила группа противников карантинных мер в столице Словении Любляне, сообщает информационное агентство STA.

Протестующие собрались на площади Республики недалеко от здания словенского правительства. Акция была организована группой Anonymous Slovenia. Она собрала около ста участников, у которых на лицах были маски.

Протестующие бросали в стражей порядки камни и дымовые шашки. Полиция начала разгон демонстрантов с использованием водометов. После оттеснения с площади часть демонстрантов продолжила столкновения на улицах, прилегающих к месту акции.

Напомним, 5 ноября власти Словении продлили еще на семь дней ограничительные меры из-за угрозы нового коронавируса. Среди них: комендантский час в вечернее и ночное время, обязательное ношение масок в общественных, а также запрет на собрания более шести человек и передвижения между регионами.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Словении: коронавирус угрожает проведению Рождества