Гринвилл, США, , 00:55 — REGNUM Запастись терпением и дожидаться подсчёта голосов на выборах президента США призвал своих сторонников 5 ноября кандидат от Демократической партии Джо Байден.

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"Подсчет завершается, мы очень скоро все узнаем», — сказал он во время выступления в штате Делавэр.

Байден добавил, что каждый голос должен быть учтён, и выразил уверенность в том, что по завершении этого процесса его объявят победителем.

Напомним, утром 5 ноября президент США Дональд Трамп потребовал остановить подсчёт голосов, поскольку усомнился в его честности. В его избирательном штабе, в свою очередь, сообщали о массовых нарушениях и фальсификациях в штатах, где победителей был объявлен Байден.

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