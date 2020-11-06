Вашингтон, , 00:28 — REGNUM Партию вооружений из 100 ракет-перехватчиков Standard Missile 2 (SM-2) Block IIIC и такого же количества пусковых установок для них собираются продать Канаде власти США, сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

Standard Missile 2 (SM-2) Raytheonmissilesanddefense.com

Сумма сделки составляет $500 млн. Планируется, что указанные вооружения разместят на 15 надводных боевых кораблях Канады, которые еще не построены. Сведения о сделке уже направлены в Конгресс США и у законодателей есть 30 дней на рассмотрение целесообразности этой поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что США намерены поставить Австралии 200 ракет для противотанкового комплекса Javelin, а также дополнительное оборудование к нему. Сумма сделки равняется $46 млн.

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