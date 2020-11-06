Москва, , 09:21 — REGNUM Заявление президента США Дональда Трампа, который посчитал результаты голосования в ряде ключевых штатов страны очень странными, вызвали обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 5 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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»Сейчас будет так — Штаты, которые голосовали за Трампа, не признают победу Байдена, а штаты, голосовавшие за Бадена, не признают победу Трампа! Что после этого?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Техасская Республика».

Многие комментаторы не усомнились в том, что Демократическая партия США участвует в массовых подтасовках результатов голосования по выбору президента США. Граждане считают, что таким образом финансовые круги Америки проталкивают своего кандидата.

«Демократы уже начали масштабные подтасовки в ключевых штатах Висконсине и Мичигане, что и приведет «дементора» в Белый дом. Мы свидетели окончательной узурпации власти транснациональными финансовыми элитами с опорой на меньшинства, цветных и леваков и маргинализации белого большинства, которое теперь станет угнетаемым слоем в созданной ими стране (как это было в ЮАР). Далее будут попытки новых цветных революций в бывшем СССР, новые войны и попытка раздела России», — поделился мнением Сергей.

Другие оказались уверены в том, то выборы в США можно считать фарсом, ибо то, как происходит подсчёт голосования не оставляет надежды на честный и справедливый исход борьбы двух кандидатов.

«Да выборы это фарс, причем уже везде. Трамп выигрывал до 10% Висконсин, Мичигане и Миннесоте. В 9 утра по МСК вышел Байден, все ждали заявление и его проигрыше. Но он сказал что мы возьмем эти 3 ключевые штата и после этого подсчет голосов резко изменился другую сторону. Цирк», — пишет Сергей К.

Отдельные пользователи заявили о том, что Трамп работал на этих выборах более честно, чем его соперник Байден. В связи с этим, когда подсчёт голосов закончится, и если на выборах победит действующий президент, тогда граждане призвали его наказать мошенников по закону.

«Пора демократам не искать русских, а встать перед зеркалом и признаться в фальсификации и мошенничестве на выборах. А Трампу удачных посадок этих подтасовщиков», — написал Artem G.

Напомним, 5 ноября президент США Дональд Трамп отреагировал на переход лидерства от него к Джо Байдену в ряде штатов, которые контролируются демократами. Он отметил, что считает это очень странным.