Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Провести повторные президентские выборы в Белоруссии призывает Вашингтон, говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео, распространённом 5 ноября.

Александр Лукашенко и Майк Помпео President.gov.by

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Он заявил, что Вашингтон обращается к Минску с призывом остановить преследования оппозиционеров и, «вняв требованиям белорусского народа», провести с стране «свободные и справедливые выборы под независимым наблюдением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичным призывом выступила ОБСЕ, заявив, что минувшие выборы президента в Белоруссии нельзя считать легитимными.

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