Киев, , 23:08 — REGNUM Украина подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 5 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве между Украиной и Всемирной организацией здравоохранения. Настоящее соглашение определяет чёткую дорожную карту нашей дальнейшей совместной работы», — сказано в сообщении.

Степанов рассказал, что Украина и ВОЗ будут вместе бороться против сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулёза и диабета.

Из-за пандемии церемония подписания соглашения прошла онлайн, в Киеве и Копенгагене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал, чтобы в течение 72-х часов власти страны открыли ведомственные больницы для простых жителей страны, заразившихся SARS-CoV-2.

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