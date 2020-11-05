Киев, 5 ноября 2020, 23:08 — REGNUM Украина подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 5 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Степанов рассказал, что Украина и ВОЗ будут вместе бороться против сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулёза и диабета.
Из-за пандемии церемония подписания соглашения прошла онлайн, в Киеве и Копенгагене.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал, чтобы в течение 72-х часов власти страны открыли ведомственные больницы для простых жителей страны, заразившихся SARS-CoV-2.
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