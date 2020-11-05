Дамаск, , 22:59 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб боевики из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разоружают «умеренные» отряды и занимают их позиции на линии соприкосновения с армией Сирии, сообщил 5 ноября на брифинге заместитель начальника Центра по примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

Боевики сирийской оппозиции Freedom House

По его мнению, это может являться подготовкой к активизации боевых действий для срыва реализации договоренностей России и Турции по Идлибу.

«Террористы из состава группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на линии соприкосновения с правительственными силами в районе Джебель-Завия на юге провинции Идлиб разоружают боевиков умеренных группировок и занимают их позиции. Это может свидетельствовать о планах непримиримых формирований еще более обострить обстановку с целью срыва реализации российско-турецких договоренностей», — рассказал Гринкевич.

Кроме того, замначальника Центра по примирения враждующих сторон отметил значительное увеличение случаев нарушения режима прекращения огня боевиками террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«С 1 октября 2020 года в результате артиллерийских и минометных обстрелов, а также диверсионных вылазок бандформирований с территории идлибской зоны деэскалации погибли 39 сирийских военнослужащих, более 40 получили ранения», — уточнил Гринкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные сообщали о вероятности провокации боевиков, готовящих обстрел турецких наблюдательных постов с целью столкнуть военных Турции с сирийской армией.

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