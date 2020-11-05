Милан, Италия, , 22:01 — REGNUM Ранее, чем через две недели, режим жестких ограничительных мер в регионе Ломбардия (Милан) снят быть не может, все сообщения и предположения иного характера являются фальсификацией, заявил в четверг, 5 ноября, глава региона Аттилио Фонтана.

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Ранее Минздрав Италии поместил Ломбардию и еще ряд регионов страны в так называемую «красную зону» регионов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. В регионах не согласны с такой классификацией, однако решение правительства вступило в силу, отметил губернатор.

По данным на 5 ноября, в Италии умерли 40 192 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 445 (днем ранее — на 335). Выздоровели 312 339 человек, за сутки этот показатель увеличился на 4961 (днем ранее — на 5103). Число подтвержденных носителей выросло на 34 505 (днем ранее — на 30 550), это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 824 879. В настоящее время заражены 472 348 человек (на 29 113 больше, чем днем ранее) — еще один «рекорд». Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось почти в 40 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.