Париж, , 22:16 — REGNUM Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон выступила перед депутатами верхней палаты французского парламента, Сената, и представила им новый Миграционный пакт Евросоюза. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает Le Figaro.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своей речи перед французскими сенаторами Юханссон заявила, что государства-члены Евросоюза должны депортировать больше нелегальных мигрантов в страны их происхождения, чтобы «избежать роста популизма».

Политик уточнила, что за 2019 год в страны Евросоюза незаконно прибыли около 140 тысяч человек.

«Европейский союз должен заключить соглашения со странами происхождения нелегальных мигрантов. Мы нуждаемся в соглашениях о реадмиссии с теми государствами, которые лучше функционируют и из которых прибывает наибольшее количество мигрантов», — пояснила она.

Напомним, 7 и 8 ноября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен посетит Тунис и Алжир, чтобы согласовать с властями этих стран списки лиц — граждан этих государств, которых власти Франции считают радикальными и собираются депортировать. Эта мера вызвана терактом в Ницце 29 октября, когда выходец из Туниса Брахим Ауиссауи убил троих человек.

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