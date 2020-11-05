Москва, , 21:39 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает 5 ноября пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров и Хайко Маас Mid.ru

Отмечено, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

«Обсуждён ход переговоров в Контактной группе и «нормандском формате» по мирному урегулированию. Подчёркнута необходимость прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта, а также посреднических усилий России, Германии, Франции и ОБСЕ в целях выполнения минского «Комплекса мер» и договорённостей парижского саммита «нормандского формата» 2019 года», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Власти Украины проводят карательную операцию против народа Донецкой и Луганской республик, не признавших нацистский госпереворот, произошедший в Киеве в феврале 2014 года.

По оценкам ООН, жертвами этого конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

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