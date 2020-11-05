Иерусалим, , 21:22 — REGNUM Газовые месторождения в территориальных водах Израиля будут охранять закупленные в Германии корветы класса «Саар 6», сообщает 5 ноября РИА Новости со ссылкой на брифинг израильского проекта «Маген».

Модель корвета Saar 6 Dr. Zachi Evenor and MathKnight

По словам одного из участников брифинга, первый корвет класса «Саар 6» поступит в распоряжение Израиля 11 ноября.

«Корабли были построены на германской судоверфи концерна ThyssenKrupp. Мы говорим о четырёх кораблях, которые относятся к классу морских патрульных корветов. Корвет относится к категории судов водоизмещением две тыс. тонн», — цитирует агентство слова представителя армии Израиля.

Первый корвет под названием «Маген» уже доставлен в Израиль, в течение 2021 года должны быть поставлены еще три аналогичных корвета «Оз», «Ацмаут» и «Ницахон».

Корветы длиной 90 метров с экипажем из 80 человек вооружены 76-мм артустановкой, крупнокалиберными пулеметами, двумя батареями ПВО «Железный купол», а также четырьмя батареями ПВО «Барак 8» для перехвата ракет большой дальности. Кроме того, корветы будут оснащены радарами системы «Адир» и смогут принимать вертолеты на кормовую площадку.

Корветы «Саар 6» разработаны германскими кораблестроителями при участии израильских военных специалистов.

Стоит отметить, что до 70% электроэнергии, потребляемой в Израиле, производится из природного газа, добываемого на месторождениях, обнаруженных в начале 2000-х годов в израильских территориальных водах.

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