Вашингтон, 5 ноября 2020, 21:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что его штаб будет оспаривать лидерство Джо Байдена во всех штатах, которые заявили о победе кандидата от демократов.
Штаб Трампа уже заявил о намерении требовать пересчета голосов в Висконсине и Мичигане. Также команда Трампа заявила о нарушениях в Неваде и потребовала остановить подсчет в штате.
Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»
Читайте также: Сторонники Трампа осадили центр подсчета голосов в Аризоне