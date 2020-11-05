Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что его штаб будет оспаривать лидерство Джо Байдена во всех штатах, которые заявили о победе кандидата от демократов.

Трамп и Байден на дебатах Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Во всех штатах, которые заявили о победе Байдена, мы оспорим результаты по закону на уровне штата за мошенничество с избирателями и подтасовку выборов» , — написал Трамп 5 ноября в Twitter.

Штаб Трампа уже заявил о намерении требовать пересчета голосов в Висконсине и Мичигане. Также команда Трампа заявила о нарушениях в Неваде и потребовала остановить подсчет в штате.

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