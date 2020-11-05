Подгорица, 5 ноября 2020, 21:21 — REGNUM Правительство, предложенное кандидатом в премьер-министры Черногории от оппозиции Здравко Кривокапичем, автократическое, теократическое, недемократическое, антиреформаторское, антиевропейское и антигражданское, заявил в интервью черногорскому телеканалу лидер «Движения за перемены» и политолог Небойша Медоевич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Цетинский монастырь Сербской православной церкви. Черногория
Цетинский монастырь Сербской православной церкви. Черногория
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Он также отметил, что это все один большой обман населения Черногории, и что играть с судьбой государства — опасно.

Медоевич подчеркнул, что Кривокапич может «в один прекрасный день сдержать свое слово», и кандидатами в министры в будущем правительстве станут никому не известные люди, без какого-либо опыта и квалификации.

«Правительство «преемственности». Экспериментальное правительство, которое сформировали Гойко Перович, Владо Божович, Мишко Перович и Желько Иванович. Правительство, которое обещали Мило Джукановичу. Все они сторонники теократии и типичные олигархи», — указал Медоевич.

По его словам, такое влияние церкви на правительство угрожает светскому характеру Черногории.

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