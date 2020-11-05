Москва, , 20:50 — REGNUM Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев сообщил журналистам, что Общественная палата РФ давно и системно занимается наблюдением за выборами, в том числе международными.

«Для нас не очень важно, кто одержит победу на выборах президента США. У действующего главы государства Дональда Трампа есть административный ресурс, возможны разные варианты. Понятно, что США — враждебная России страна, и что бы ни произошло, они будут занимать враждебную нам позицию. Победа Дональда Трампа привела бы к большему отрезвлению европейских стран, а Джо Байдена — породит среди руководства европейских государств мысль о том, что можно действовать «по-старому», то есть следовать идеологии США. Победа и того, и другого ничего хорошего не принесут», — рассказал общественный деятель.

«На мой взгляд, очевидно, что выборы президента США — соревнование двух партийных машин, как по административному ресурсу в различных штатах, так и по фальсификации выборов. Примеров тому, в том числе в социальных сетях, очень много. Прежде всего, они связаны и с голосованием по почте, в котором могут принять участие умершие люди, и с выброшенными и порванными бюллетенями, с ошибками в списках избирателей и другим. На выборах президента США очевидно проходят масштабные фальсификации, даже не знаем, что делать записным критикам наших российских выборов. Они критикуют трёхдневное голосование, а как вам двухмесячное голосование? У нас — пришли курсанты и проголосовали за одного, а как вам в Мичигане — «ступенька демократии?» — продолжил Максим Григорьев.

«Голос» и всякие Шпилькины неоднократно говорили, что у нас на отдельных участках голосуют приблизительно одинаково, а на участках в США имеет место большое число случаев, когда за одного из кандидатов — 90% поддержки проголосовавших и даже более. В интернете Сергей Шпилькин, когда к нему обратились за оценкой выборов президента США, заявил: «А я Америкой не занимаюсь!». 120 тысяч бюллетеней вбросили — «так бывает, очень редкая случайность и особенность». Мне даже в какой-то степени их жаль, но, с другой стороны, понятно: «Голос» не будет «кусать руку дающего», — отметил он.

«Сами американцы оценивают избирательную систему США как откровенный кошмар. Вопрос здесь более глубокий: мы наблюдаем кризис политической системы в стране. Не всем известно, что кандидатов было существенно большее число людей, чем два. Отсутствие конкуренции, неравные условия для партий — очевидны налицо. Другие кандидаты не принимают участие в дебатах, не имеют возможности рассказывать о себе на площадках средств массовой информации. В России же заранее определяются государственные площади и эфирное время, равно выделяемое для всех кандидатов. В США мы видим ненависть друг к другу двух частей Америки, такое было разве что только во время войны во Вьетнаме. Как оказалось, что страна — «лидер либеральной демократии» вдруг дошла до такого пика развития, когда одна часть общества радикально не принимает взгляды другой? Считается «преступлением» даже если твои взгляды по тем или иным общественно-политическим вопросам просто нейтральны», — подчеркнул эксперт.

«Уровень неприятия в гражданском обществе — неотъемлемая часть «демократии» в США. Если победит Байден, раскол в стране будет ещё больше. Если раньше президент США объединял разные стороны общества, то сейчас всё происходит наоборот. Вместе с тем мы видим, какой уровень цензуры есть в социальных сетях. Сейчас примат «идеологической необходимости» современной либеральной демократии над объективностью носит абсолютный характер. Иными словами, про конкурента — расскажем всё, а своего — будем продвигать», — заявил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ.

«В стране установился подход, что демократия — это власть исключительно демократов, что способствует процессу разъединения общества. Европейские страны в лице главы наблюдательской миссии ОБСЕ Михаэля Георга Линка оценили выборы президента США как «есть некоторые вопросы, но в целом всё прошло хорошо». При том, что в 18 штатах международных наблюдателей вовсе не пустили на участки. Подход Европы простой: «плюнь в глаза, всё Божья роса!» — продолжил Максим Григорьев.

«На этих выборах мы наблюдали картины, когда наблюдателей от Трампа выгоняли с участков, закладывали картоном окна в комиссиях, а потом случался «скачок демократии». Долговременной и полноценной миссии по наблюдению на выборах президента США не было. В ряде штатов их просто не пускали на участки, а они и не стремились. Они где-то присутствовали «для галочки», «куснули», но в целом заявили, что выборы прошли конкурентно. И ничего другого мы видеть не могли. Если бы однозначно побеждал Трамп, заявление было бы гораздо более жёстким. Но ОБСЕ демонстрирует стандартный подход, легализуя массовые нарушения на выборах в США. Мы можем написать готовое итоговое заявление ОБСЕ ещё до начала самих выборов в зависимости от страны, в которую они поедут», — завершил свой комментарий эксперт.

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