Киев, , 20:49 — REGNUM Главы трёх областных администраций на Украине лишились своих постов, сообщили 5 ноября в пресс-службе украинского президента.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об отставке глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций.

Уточняется, что они были уволены по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве ранее заявили, что с нового года лица, рассчитывающие стать государственными чиновниками, должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка.

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