Пекин, , 20:38 — REGNUM В связи с расширением эпидемии коронавируса в Европе, Китай принял решение ограничить въезд в страну работников из Великобритании и Бельгии; китайские дипломатические представительства в этих странах выпустили уведомления о временном запрете посещения Китая лицам, имеющим визы или вид на жительство. Об этом 5 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Как подчеркнул дипломат, «изучив опыт других стран и приняв во внимание развивающуюся эпидемиологическую ситуацию, мы ввели в действие вынужденные меры, касающиеся людей, посещающих Китай». При этом, по его словам, список стран, на которые распространяются ограничения, не является исчерпывающим и может быть расширен на другие государства, о чем посольства КНР в них будут выпускать своевременные уведомления.